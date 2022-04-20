Соседские собаки напали на школьников в Миассе

Южноуральцы заявили о нападении на школьников собак, на которых уже жаловались в полицию, но безуспешно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 19 апреля. Об этом жители Миасса сообщили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Город Миасс, улица Трактовая, – рассказал автор поста. – Дети спокойно шли в школу, но у соседа выскочили собаки. Выскакивают постоянно, кидаются на прохожих, детей и взрослых, в том году писали обращение в полицию, но так как никого не было укушенных, к нему не приняли никаких мер. Так вот, сегодня кидались эти собаки на всех, время было 7:30, и пострадало два ребенка, один второклассник, и девятиклассник, обратились в больницу, написали заявление в полицию».

Однако даже после ЧП к хозяину псов в течение дня так никто и не приехал, заявили горожане. «Как нам завтра вести детей и самим идти на работу, нам никто не ответил. Сказали: провожайте детей, или в школу не ходите, это что выход из ситуации? Так же предложили писать заявление в суд или прокуратуру, а до этого времени, пока вышеуказанные организации будут разбираться, нам всем покусанными ходить? Вызывали участкового, но нам ответили, что есть дела поважнее, а о ваших собаках все знают. Так, получается, что искусанные дети это – не серьезно?!" – возмущаются южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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