В поселке под Челябинском нет ни одной безопасной детской площадки

Дети поселка в Еманжелинском районе ежедневно рискуют здоровьем на прогулке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Зауральский Еманжелинского района не на шутку обеспокоены состоянием детских площадок на своей территории. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, каждая их прогулка с детьми давно превратилась в экстремальное мероприятие. «Поселок Зауральский, Еманжелинский район. В поселке нет ни одной безопасной детской площадки! Везде грязь и разруха. Детям просто негде гулять! 21 век!!! Администрация поселения и района не предпринимают никаких действий!" – возмущаются еманжелинцы.

Как рассказали жители поселка, в негодность пришла даже площадка, оборудованная всего два года назад. «Площадки находятся в ужасном состоянии! Ребенка на такие площадки даже вести не хочется. Мало того, что все сломано и грязно, так еще и вечно мусора на площадке валяется куча. Площадки никто не убирает, больше на свалку похожи, чем на детские площадки!" – поддержали автора поста земляки.

При этом все объекты находятся на балансе местной администрации, и именно она должна заботиться об их содержании, настаивают южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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