На предприятии в Коркинском районе погиб рабочий

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в минувшие выходные.

Днем 18 апреля на территории промышленного объекта в Коркинском районе обнаружено тело рабочего. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении, когда проводил сварочные работы на металлических конструкциях. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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