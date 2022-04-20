Челябинцам придется заплатить за отопление, которого нет

Многим челябинцам придется заплатить за отопление в мае, несмотря на то, что батареи уже отключены.

Напомним, 18 апреля власти Челябинска объявили об окончании отопительного сезона. Столь раннее отключение тепла возмутило многих горожан и в очередной раз спровоцировало обсуждение вопроса платежей за коммунальную услугу, начисляемых и после прекращения его подачи.

Челябинцы, живущие в домах, не оснащенных счетчиками тепловой энергии, задались вопросом: почему они должны платить за отопление в мае, если по факту его отключили в середине апреля?

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск», порядок расчетов за отопление установлен правительством РФ в 2011 году и предполагает выставление счетов по показаниям общедомовых приборов учета (ОДПУ) или по нормативу.

В домах, оборудованных ОДПУ, суммы за отопление будут начислены на основании показаний, переданных управляющими компаниями. Соответственно, последние в этом отопительном периоде начисления собственники квартир получат в апрельской квитанции в начале мая. «Напомним, что при таком способе расчета суммы варьируются от месяца к месяцу и зависят от температурных значений, сложившихся в регионе. Чем холоднее на улице, тем больше дом потребляет тепла, а значит и больше сумма в квитанции, и наоборот», – отметили представители энергокомпании.

В домах, где отсутствует теплосчетчик, начисления за отопление производятся исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных решением Челябинской городской Думы и утвержденных министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Нормативы действуют с октября по май включительно и не учитывают реальные объемы энергопотребления. «При таком способе расчета начисления за тепловую энергию не зависят ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода. Челябинцы ежемесячно видят в квитанции практически одну и ту же сумму, исключение – октябрь и май. Норматив в этих месяцах ниже», – поясняет пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Так, сумма за май (июньская квитанция) составляет третью часть от месячного платежа за ноябрь-апрель. «Октябрьская» платежка отличается от «зимних» месяцев не столь существенно.

«Разница в методиках расчета хорошо видна на практике – например, обратная ситуация сложилась в начале старта отопительного периода, который начался в Челябинске 17 сентября 2021 года. Тогда жители домов, в которых установлены ОДПУ, получили первые квитанции в октябре за сентябрь, в то время как челябинцы, в чьих домах расчет ведется по нормативу, – только в ноябре», – рассказали представители компании.

Напомним, о необходимости хотя бы частичной унификации расчетов платы за теплоснабжение в Челябинске заговорили в 2000-е годы, когда многоквартирные дома стали оснащать счетчиками тепловой энергии. Ранее квитанции за эту услугу приходили горожанам каждый месяц и содержали одинаковые суммы, менявшиеся только в результате индексации.

Однако появление приборов учета таило в себе двойной конфликт. С одной стороны, появлялась часть горожан, плативших за отопление только в течение отопительного периода (то есть примерно 8 месяцев вместо 12). С другой, суммы, выставляемые жильцам домов без счетчиков, могли быть ощутимо меньшими.

Приняв решение о распределении платежей для всех горожан только в течение отопительного сезона, городские власти полагали снизить остроту этих противоречий. При этом в случае домов без счетчиков годовой норматив делили теперь на 8 месяцев с соответствующими коэффициентами, а не на 12 месяцев, как раньше.

Это не избавило чиновников и энергетиков от головной боли. И объяснять, почему челябинцы должны платить за «неотапливаемые» дни, им приходится каждый год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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