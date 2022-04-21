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Четверг, 21 апреля 2022, 13:56 мск

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Челябинцу, пытавшемуся продать контрафактные сигареты на 19 миллионов рублей, вынесли приговор

Житель Челябинска осужден за приобретение 180 тысяч пачек немаркированной табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в приобретении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенном в особо крупном размере.

В июле 2021 года челябинец приобрел у неизвестного бизнесмена через сеть Интернет 180 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Внушительную партию доставили в пункт выдачи одной из транспортных компаний Челябинска. Сразу после получения заказа челябинца задержала полиция.

Общая стоимость изъятой табачной продукции составила свыше 19,4 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания несостоявшийся «табачный король» признал вину в полном объеме.

Суд оштрафовал его на полмиллиона рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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