После падения футбольных ворот на подростка в Златоусте возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм подростком при падении футбольных ворот.

Напомним, инцидент произошел днем 16 апреля на спортивной площадке у одного из колледжей Златоуста. Во время игры в футбол на 16-летнего подростка упали футбольные ворота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ворота были произведены кустарным способом и представляли из себя сварную конструкцию из металлического профиля без крепления к земле.

С травмами головы юношу доставили сначала в реанимационное отделение местной больницы. Позднее его перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Прокуратура и СКР начали проверку.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», – уточнили в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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