В Челябинске запустят «садовый» троллейбус

В Челябинске сообщили о запуске сезонного троллейбуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «ЧелябГЭТ», в связи с началом садоводческого сезона, с 1 мая по 15 октября открывается движение троллейбусного маршрута №21с «ЧТЗ – ТЭЦ №3». Интервал движения составит 20 минут.

Отправление первого рейса от ЧТЗ в 7:27, от ТЭЦ №3 в 8:04. Рейсы выполняются ежедневно, уточнили представители перевозчика.

Отправление последнего рейса от ЧТЗ в 20:11 в будни и в 20:07 в выходные дни, от ТЭЦ №3 в 20:48 (будни) и в 20:44 (выходные дни).

Челябинск, Виктор Елисеев

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