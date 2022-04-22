На северо-западе Челябинска на дороге просел грунт в месте прошлогоднего провала

Дорожники и водоканал разбираются с просадкой грунта на месте жуткого провала в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непорядок на пересечении улиц Куйбышева и Чайковского горожане заметили вечером четверга, 21 апреля. Особенное беспокойство челябинцев вызвало то, что грунт просел в месте, где год назад образовался огромный провал из-за проблем с канализацией.

Напомним, в ночь на 5 апреля 2021 года напротив дома №7 по улице Куйбышева. Место обрушения напоминало большой кратер. А в ночь на пятницу, 9 апреля, провал образовался уже на дороге – ближе к жилой десятиэтажке. Часть жителей решила, что существует угроза обрушения и покинула дом еще утром. Через некоторое уже городские власти попросили оставшихся на время покинуть квартиры и даже предложили жилье маневренного фонда тем, кому некуда идти. Через несколько дней горожане начали возвращаться домой.

Причиной провала стала авария на канализационном коллекторе, которые вовремя попросту не заметили. В итоге лишь к концу апреля МУП ПОВВ закончил работу на сетях. Еще месяц дорожники восстанавливали магистраль. Движение восстановили лишь 23 мая.

Как рассказали в мэрии Челябинска, участок, где на этот раз просел грунт, уже обнесли временными ограждениями, движение автотранспорта в его районе ограничено. Опасности просадка грунта для горожан не представляет. Полностью восстановить участок планируется на следующей неделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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