В Челябинской области потеплеет до +21

Южный Урал ждут теплые выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в предстоящие выходные в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура в ночь на субботу, 23 апреля, -2, -7 градусов, ни юге – до +1. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов выше нуля.

В пасхальную ночь синоптики обещают -3, +2 градуса. Днем потеплеет до +12, +17 градусов.

В понедельник днем возможен небольшой дождь. Температура ночью -2, +3, днем – 11-16 градусов выше нуля, на юге – до +21 градуса по Цельсию.

В Челябинске дождь также ожидается только в понедельник. Температура в предстоящую ночь -3, -5 градусов, днем – 10-12 градусов выше нуля. В воскресенье синоптики обещают -1, -3 градуса ночью и +12, +14 градусов – днем. В понедельник, 25 апреля, ночью ожидается 1-3 градуса выше нуля, днем потеплеет до +13, +15 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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