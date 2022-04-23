В мэрии Копейска отказались обрабатывать от клещей детский стадион

В копейском поселке отказались от противоклещевой обработки стадиона, где играют дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники наотрез отказались от акарицидной обработки общественных территорий в поселке Вахрушево (Копейск). Об этом жители поселка рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«В поселке Вахрушево (Копейск) есть стадион, вернее его остатки, и детская площадка. На их территории очень много клещей, дети снимают их с себя», – написали копейчане.

Жители обратились в администрацию Копейска с просьбой обработать эти общественные территории противоклещевыми препаратами. Однако чиновники категорически отказались защищать здоровье детей. В мэрии заявили, что стадион ни за кем не закреплен, и обрабатывать бесхозную территорию никто не будет.

«Как такое может быть? Дети играют там в футбол, и площадка для детей построена», – недоумевают южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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