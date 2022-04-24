На Южном Урале участник фаер-шоу бросил в зрителей горящую покрышку

Жительница Миасса пострадала во время несанкционированного фаер-шоу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 23 на 24 апреля в Миассе. О произошедшем жители города рассказывают в социальных сетях.

По словам миассцев, на традиционном несанкционированном фаер-шоу мужчина зажег покрыщку автомобиля и начал крутиться с нею в руках. В какой-то момент он отпустил горящий предмет, и тот полетел в зрителей. Покрышка угодила в зрительницу, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Как рассказали южноуральцы, подобные шоу устраиваются уже не первый год. Но в этот раз принять в нем участие могли все желающие.

Полиция начала проверку по факту происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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