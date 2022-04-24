«Магнитка» увеличивает отрыв в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в финале Кубка Гагарина – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проиграв первый матч финала на своем поле, «Магнитка» третий матч подряд одерживает победы.

Сегодня, 24 апреля, уральцы не оставили шансов московскому ЦСКА, обыграв клуб с минимальным счетом. Таким образом армейцы не смогли выиграть у себя дома ни в одном из матчей финала. При этом на домашней арене они не забили ни одного гола «металлургам».

Напомним, 22 апреля в Москве «лисы» обыграли ЦСКА со счетом 4:0. Сегодня хоккеисты забили всего одну шайбу.

На 23-й минуте матча Артем Земченок замкнул розыгрыш Егора Яковлева и Архипа Неколенко и мощным броском поразил ворота армейцев – 1:0.

Магнитогорский «Металлург» увеличивает отрыв от армейцев в финальной серии Кубка Гагарина – 3:1. Следующий матч состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске. И он может стать решающим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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