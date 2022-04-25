В Советском районе Челябинска отключат горячую воду

В Советском районе Челябинска на несколько дней ограничат подачу горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 по 29 апреля АО «УСТЭК-Челябинск» будет проводить испытания магистральных сетей на тепловые потери.

«По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей», – рассказали в городской администрации.

В связи с проведением работ будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Доватора, 17, 17а, 21, 19, 21а ,24 ,22, 20, 18, 24а, 24б, 28,30, 32, 30д, 32б, 34а, 34б, 34в, 34г;

ул. Каменный Лог, 11;

ул. Шаумяна, 71, 71а, 81, 79, 91, 89, 87, 85, 83, 96;

ул. Сулимова, 49а, 47а, 86, 88, 53, 51, 51а, 51б, 47, 90, 92а, 92б, 94в, 69, 71, 73, 75, 75А, 75в, 94, 96, 98, 98а, 94а, 94б, 100;

ул. Техникумовская, 23, 38, 36, 34, 32;

ул. Омская, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 69, 61, 42, 71, 63, 63б;

ул. Блюхера, 1б, 2е, 2г, 2д, 3а, 3, 5а, 7, 9, 7а, 9а, 9б, 11, 11а, 11в, 9в, 13;

ул. Тарасова, 36, 38, 40, 42;

ул. Курчатова, 1, 2, 3, 1а, 5в, 8б, 19А, 16, 18, 18А, 20, 22, 16А, 14А, 8а, 14, 8, 10, 12А, 4А, 4, 6, 6А;

ул. Елькина, 86, 86А, 84, 82, 88А, 80А, 81А, 92, 92а, 94, 96, 96А, 92В, 90, 90А, 90Б, 92Б;

ул. Воровского, 17Г, 21, 41, 41А, 41Б, 43, 17, 15В, 19А, 23А, 17В, 23Б, 23В, 15, 15А, 17А;

ул. Крупской, 23, 44, 46, 30;

ул. Колсанова, 6;

ул. Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10;

ул. Пономарева, 27, 29, 36, 38, 40;

ул. Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 10а, 12а;

ул. Авторемонтная, 1а;

ул. Неймана, 1а, 3, 24, 26, 26а;

ул. Малиновая, 29;

ул. Новосельская, 7, 25, 31, 31а;

ул. Гайдара, 13а;

ул. Керченская, 6;

2-й Мебельный переулок, 4;

ул. Мебельная, 37, 39, 39а, 41а, 45а, 47д, 51, 56;

ул. Белорецкая, 32, 32а, 34, 34а, 60, 60а, 62;

ул. Центральная, 8;

ул. Знаменская, 3б.

Частный сектор:

ул. Шаумяна, 90, 92;

ул. Тарасова, 5, 7, 9, 10 11, 12, 14, 16;

ул. Бульдозерная, 7, 8, 9, 9а, 9б, 11;

ул. Книжная, 8, 10, 12;

Детские сады:

ул. Шаумяна, 116, здание ЦВСНП (2 здания);

ул. Шаумяна, 83а, «МБУ Центр «Надежда»;

ул. Шаумяна, 73а, «МБДОУ «ДС № 15»;

№ 15, ул. Техникумовская, 36а;

№ 310, ул. Курчатова, 20Б;

№ 270, ул. Курчатова, 10А;

№ 310, ул. Курчатова, 20А;

№ 260, ул. Елькина, 94А;

№ 339, ул. Елькина, 86Б;

№ 151, ул. Пономарева, 29;

Учебные заведения:

ул. Доватора, 15, Дворец детского творчества;

ул. Доватора, 34, Дворец детского творчества;

ул. Сулимова, 67, Челябинский профессиональный колледж;

ул. Курчатова, 7, Южно-Уральский государственный колледж;

ул. Крупской, 21, школа-сад № 67;

ул. Курчатова, 9, кооперативный техникум;

ул. Блюхера, 1а, Южно-Уральский государственный колледж;

ул. Красная, 113, СОШ № 12;

ул. Елькина, 88, гимназия № 80;

ул. Короленко, школа № 43;

Лечебные учреждения:

ул. Доватора, 26 (2 здания);

ул. Доватора, 23, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск» ОАО «РЖД» комплекс зданий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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