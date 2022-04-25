В национальном парке на Урале больше 12 часов тушили лесной пожар

В национальном парке «Зигальга» вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», возгорание обнаружили с помощью системы космического мониторинга рано утром воскресенья, 24 апреля, возле берега реки Юрюзань.

В борьбе с огнем участвовали 7 человек. Ситуация осложнялась тем, что добраться к месту ЧП можно было только на лодке.

Чтобы локализовать пожар потребовалось больше 12 часов. Сейчас сотрудники службы охраны «Зигальги» продолжают следить за ситуацией. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать не затушенный костер, который оставили участники одного из сплавов.

«В прошлом году первые пожары у границ национального парка были зафиксированы 1 мая. В этом году сезон сплавов начался раньше. И тоже с ЧП», – сетуют сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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