В Челябинске начинается сезон фейерверков – первый прогремит 1 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году южноуральской столице присвоили звание «Город трудовой доблести». Этот статус обязывает городские власти установить соответствующую стелу, а также проводить праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города. Два последних давно стали для города традицией, а первомайский впервые прогремел в прошлом году.

В текущем году на проведение городских фейерверков из городского бюджета выделили 4 млн рублей. Первый салют начнется в 22:00 1 мая на набережной реки Миасс возле памятника Столыпину.

Фейерверк продлится 10 минут и будет сопровождаться светомузыкальным шоу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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