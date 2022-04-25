В Златоусте вынесли приговор регулировщику, по вине которого столкнулись автобус и тягач

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 37-летнего жителя села Фершампенуаз виновным в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенных вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В суде установлено, что 19 июня 2019 года в ходе ремонта магистрали дорожный рабочий регулировал с помощью специального жезла движение автомобилей у стелы на въезде в Златоуст с автодороги М-5 «Урал».

Увидев два движущихся со стороны Златоуста пассажирских автобуса, он запретил им дальнейшее движение. Через какое-то время регулировщик подал автобусам сигнал, разрешающий им выезд на М-5, не заметив, что к участку автодороги движется грузовой тягач «SCANIA». После того, как водитель второго автобуса выехал на главную дорогу, фура врезалась в кавалькаду.

В результате столкновения два пассажира автобуса погибли, еще двое получили повреждения, охарактеризованные экспертами как тяжкий вред здоровью.

Дорожный рабочий свою вину так и не признал, заявив, что в аварии виноваты водители автобусов и седельного тягача.

Суд приговорил южноуральца к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет выплатить пострадавшим и представителям погибших более 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»