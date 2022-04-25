Инновационные порядки: в правительство Челябинской области граждан заставляют обращаться с черного входа

Челябинцы возмутились тому, как в правительстве Челябинской области работают с обращениями граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты Центрального района Челябинска Ирина Гладышева и Елена Вахтина пришли в задние регионального правительства на улице Цвиллинга, чтобы предать губернатору требования горожан, участвовавших во встрече по поводу возможного расширения улицы Худякова.

«Мы зашли с центрального входа и попробовали оставить документ в канцелярии, – рассказала Елена Вахтина. – Нас отправили к черному входу и сказали кинуть нашу бумагу в какую-то коробку».

В небольшой комнатушке у черного входа обнаружилось несколько коробок: одна (белая) предназначена только для вице-губернатора Сергея Сушкова, вторая – красная – для всех остальных. Почему Сушков удостоился отдельной коробки, не поясняется.

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Депутаты не захотели оставлять обращение в общей куче и попытались его зарегистрировать (в этом случае чиновникам придется дать на него ответ). Однако уполномоченные работать с обращениями граждан чиновники сначала наотрез отказывались выходить за документом (вызывать их пришлось по телефону): бросали трубки, отсылали с одного телефона на другой и так далее.

«Любопытные у них там порядки – инновационные», – резюмировала Елена Вахтина.

Но упорные челябинки все-таки добились своего: документы у них приняли и зарегистрировали. «Надеемся, губернатор наше требования прочитает и даже, может быть, внемлет», – оптимистично заметили депутаты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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