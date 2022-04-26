Меньше половины маршрутов Челябинской агломерации ввели безналичную оплату

Перевозчики не торопятся переходить на безналичную оплату проезда в Челябинской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расплачиваться картами жители Челябинска и пригородов могут на 78 маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Это не охватывает и половины направлений, на которых работают перевозчики, составляя 44,5% от общего количества маршрутов (175).

Следует отметить, что подавляющее большинство маршрутов, где южноуральцы могут оплатить проезд, не использую наличные средства, принадлежат муниципальным перевозчикам. Так, безнал ввели на всех трамвайных и троллейбусных направлениях, обслуживаемых ООО «ЧелябГЭТ» (учредители – структуры мэрии Челябинска), на автобусных маршрутах, на которых работают ООО «Общественных городской транспорт» и МУП «КПА» (собственники – мэрии Челябинска и Копейска соответственно).

Из 50 межмуниципальных автобусных маршрутов безналом оснащены всего 7, при этом в большинстве остальных автобусов не работают и транспортные карты.

Всего же из более чем 100 направлений движения автобусов лишь на 53 действует безналичный расчет.

Это может означать, что частные перевозчики до сих пор не уверены в перспективах работы в Челябинской агломерации по окончании транспортной реформы. Потому и не торопятся выполнять требования региональных властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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