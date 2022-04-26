Самой масштабной экологической катастрофе исполняется 36 лет

Самой масштабной экологической катастрофе ХХ века исполняется 36 лет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 26 апреля 1986 года примерно в 1час 30 минут произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. В помещениях станции и на крыше начался пожар. Авария привела к выбросу в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. Всего в атмосфере оказалось 190 тонн радиоактивных веществ.

По данным ООН, в результате аварии в апреле 1986 года пострадали более 7 миллионов человек. Всего радиоактивному загрязнению подверглись 17 стран, особенно пострадали Украина, Белоруссия и Россия. Наиболее серьезным последствием Чернобыля стало резко возросшее число онкологических заболеваний.

Ликвидация последствий аварии проходила в 1986-1987 годах. Участие в ней приняли более 600 тысяч человек. Из них, по разным данным, от 5,5 тысячи до 8 тысяч – южноуральцы.

В 2016 году, по информации министерства социальных отношений Челябинской области, в регионе жили 3 тысячи 500 ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы. В прошлом году ведомство сообщало, что материальную помощь к 35-летию катастрофы получат более 3 тысяч 800 тысячи жителей Челябинской области, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что в текущем году исполнится 65 лет со дня аварии на ПО «Маяк».

Челябинск, Павел Зварзин

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