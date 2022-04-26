Челябинец отправится в колонию за удар ножом в спину пассажира такси

Челябинец осужден за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 19-летнего горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Суд установил, что 1 мая прошлого года около пяти часов утра 19-летний молодой человек, севший за руль пьяным, поругался с водителем такси, остановившимся у магазина, расположенного на улице Сталеваров в областном центре.

Вспыхнувшая ссора, видимо, нарушила планы пассажира такси. Мужчина, также бывший нетрезвым, вышел из машины и попытался приструнить «молодого да раннего». К его удивлению, тот достал нож. Озадаченный горожанин попытался ретироваться, но оппонент оказался проворнее и ударил его в спину ножом, проткнув легкое.

На суде выяснилось, что 19-летний челябинец уже судим, и как раз в момент разборки отбывал условный срок за грабеж. Судья приговорил южноуральца к четырем годам в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»