У многоэтажки в Челябинске приземлилась необычная гостья

Челябинцы помогли необычной птице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в преддверии выходных под одним из балконов у домов на северо-западе Челябинска жители обнаружили странную птицу, очень непохожую на бывалых городских пернатых.

«Оказалось, в гости к челябинцам прилетела Большая поганка (Чомга) – обитательница прудов и озер по всей Евразии. В середине марта-апреля птицы прилетают на свои места гнездований. По всей видимости, Чомга ослабла после долгого перелета и приземлилась на суше для отдыха», – рассказали представители ведомства.

Горожане вызвали специалистов управления охраны федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания, которые передали птицу в Фонд ЗООзащиты «Спаси меня» для дальнейшей реабилитации.

Сегодня, 26 апреля, сотрудники фонда совместно со специалистами министерства экологии региона на территории Первого озера выпустили Чомгу в естественную среду обитания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»