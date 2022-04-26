В Челябинске в дачном домике ребенок погиб в огне

В Челябинске в садовом товариществе при пожаре погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 26 апреля, в садовом товариществе «Тракторосад-2» на территории Челябинска.

По словам очевидцев, огонь полностью охватил двухэтажный деревянный дачный дом. К месту происшествия направились расчеты по повышенному номеру сложности тушения возгорания. Прибывшие огнеборцы получили информацию, что в полыхающем доме могут находиться бабушка и двое детей.

Маленького мальчика обнаружили у соседей, он не пострадал, так же, как и бабушка. Специалисты провели боевое развертывание и приступили к тушению. К тому времени пламя уже перекинулось на надворные постройки, охватив площадь 150 квадратных метров.

В ходе ликвидации последствий ЧП было обнаружено тело семилетней девочки без признаков жизни. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, психолог Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели ребенка во время пожара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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