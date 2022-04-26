Главу Челябинска требуют привлечь к ответственности за уничтожение городских лесов

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина обратилась к прокурору региона Карену Габриеляну с просьбой предотвратить уничтожение городского леса и привлечь к ответственности главу Челябинска Наталью Котову и должностных лиц, виновных в сокращении площади городских лесов.

Как уже сообщал «Новый День», мэрия Челябинска назначила на 28 апреля публичные слушания по проекту строительства крытого катка Уральского государственного университета физической культуры, несмотря на то, что в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке.

В обращении к прокурору депутат Вахтина указала, что в ходе прокурорской проверки на участке были выявлены городские леса, не поставленные на кадастровый учет. Главе города Наталье Котовой 3 марта текущего года было внесено представление об устранении нарушений. Но реакции не последовало. Более того, 20 апреля Котова подписала постановление о проведении общественных слушаний по вопросу возможного отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для строительства крытого катка УралГУФК по улице Академика Макеева.

«Из данного постановления следует, что участок зоны рекреационного назначения с расположенными на нем городскими лесами под кадастровым номером 74:36:0501005:343 был незаконно переведен в зону Б.1 (многофункциональные общественно-деловые зоны), – пишет Вахтина. – Указанное постановление подтверждает намеренное нарушение главой Челябинска и находящимися в подчинении должностными лицами ч.3 ст. 116 Лесного кодекса РФ, устанавливающей запрет на изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, а также прямым нарушением вынесенного ранее представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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