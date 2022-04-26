В Челябинской области зафиксировано очередное странное землетрясение

В Челябинской области зафиксировали колебания почвы, похожие на землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейсмическое событие зарегистрировано Международной системой мониторинга 21 апреля в 10:10 по всемирному времени (15:10 по местному) возле Копейска. Магнитуда составила 3,3 балла.

Интересно, что упоминания об этом землетрясении нет ни на сайте EMSC (Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра), ни в базе USGS (геологическая служба США), фиксирующих подобные события по всему миру. Так, в сводке Центра от 21 апреля в период между 10:00 и 10:20 по всемирному времени указаны 6 событий: два землетрясения в Никарагуа (2,6 и 2,9 балла), два землетрясения в Индонезии (3,2 и 4 балла), по одному в Иране (4,0) и Испании (2,0). USGS 21 апреля зафиксировала в России только колебания почвы на Тикси.

Жители Копейска предполагают, что колебания могли быть связаны с проседанием почвы в районе заброшенных шахт.

Отметим, что на Урале землетрясения, не зафиксированные ведущими системами мониторинга, уже случались.

Челябинск, Павел Зварзин

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