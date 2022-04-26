Единственные питьевой источник Челябинской агломерации продолжает мелеть (ФОТО)

Единственные питьевой источник Челябинской агломерации – Шершневское водохранилище продолжает мелеть.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе горожане заметили, что вода отступила метров на 15 от прошлогодней кромки. Фотофакты текущей недели демонстрируют ухудшение ситуации.

Челябинцы считают возможной проблемой слишком большой забор воды для промышленных и технических нужд, чиновники и метеорологи утверждают, что обмеление питьевого источника связано с естественными природными процессами.

Согласно официальной версии, на Южном Урале продолжается маловодный период: слишком жаркое лето вкупе с недостаточным количеством осадков в последние годы привели к обмелению многих водоемов.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, осадков в 2021 году на территории Челябинской области выпало от 60% до 94 % от нормы. Запасы влаги в метровом слое почвы в предгорных северо-западных, северо-восточных и местами в юго-восточных районах составили 61 – 103 мм (86% – 145% от нормы), т.е. были недостаточными. На остальной территории области увлажнение в метровом слое почвы было плохим и равнялось 6 – 55 мм (8% – 77% от нормы). В зиму большинство рек ушло с водностью от 20% до 70% от нормы.

С ноября 2021-го по 10 марта 2022-го выпало осадков 67 – 150 мм (87% – 127% от нормы). На большей части территории Челябинской области запасы воды в снежном покрове на 10 марта были около и выше нормы и составили 73% – 141% от нормы и 63% – 134% к уровню прошлого года.

Максимальные запасы воды в снеге наблюдались в бассейне реки Урал – от 154% до 224% от нормы (122% – 136 % к уровню прошлого года).

Водность большинства рек в феврале была больше нормы и в основном составила 120% – 350% от среднемноголетних величин.

При этом синоптики прогнозировали, что максимальные уровни воды на реках Челябинской области окажутся около и ниже среднемноголетних значений на 20% – 40%. Однако реальность превзошла все ожидания.

Так, водность реки Урал, где запасы воды в снеге более чем в 2 раза превышали норму, по утверждению гидрологов, понизилась в 5 раз, а реки Миасс, питающей Шершни, в разных точках снизилась в 2 – 3 раза. При этом в обзоре состояния водных объектов региона по итогам марта 2022 года, составленном Челябинским ЦГМС, сообщалось, что водность реки Миасс составляет 179% от нормы.

Прогнозировать дальнейшее развитие событий довольно сложно: до сих пор маловодные периоды длились в среднем по 3 года, сменяясь периодом повышенной влажности. Однако в последнее время природа преподносит все больше сюрпризов. Грядущее лето на Урале синоптики в очередной раз прогнозируют жарким и с малым количеством осадков. С другой стороны. Май может быть дождливым: один из популярных погодных сервисов «рисует» после 10 мая ежедневные осадки.

Как бы то ни было, резкое обмеление Шершней не сулит ничего хорошего: сокращение объема воды ведет к ухудшению ее качества, повышению концентрации загрязняющих веществ и усиленному росту сине-зеленых водорослей, которые, разлагаясь, будут увеличивать загрязнение питьевого источника органическими веществами.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

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