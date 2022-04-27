Яйца, мясо и гарнир: социологи выяснили, что чаще всего едят в России

Россияне рассказали о своих предпочтениях за столом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зависимости от времени суток жители России предпочитают видеть на столе яйца, мясо и рис. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Так, на завтрак россияне обычно предпочитают яичницу, творог, овсянку и йогурт. Во время обеда и ужина участники опроса хотели бы видеть блюда из мяса, рис, макароны, картофель и лук. При этом мясо гораздо привычнее для россиян в обед, а рис и картофель – больше подходят для вечерней трапезы.

«Интересна методология: видимо, курятину и рыбу агентство включило в категорию «мясо». Скорее всего, оба этих продукта популярнее, скажем, говядины, но в результатах этого не видно, – рассуждают авторы телеграм-канала FMCG Report. – А хлеб, оказывается, не всему голова – его в рейтинге нет. Как и сыра с колбасой».

Кстати, воду, соль и сахар организаторы опроса в анкетах решили не указывать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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