Челябинцев переполошил дым от лесного пожара в черте города

В городском лесу на северо-западе Челябинска вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возгорании сегодня, 27 апреля, сообщили жители микрорайонов «Парковый» и «Александровский».

По словам челябинцев, северо-запад затянула плотная дымка с запахом гари. Многие жаловались на трудности при дыхании.

По информации пресс-службы администрации Челябинска, причиной беспокойства горожан стал пожар в лесополосе. «Сегодня за ГСК «Градский», в районе улицы Бейвеля происходило горение травы в лесопосадке на территории 1 гектара. Горение локализовано, идет проливка местности. Угрозы распространения огня нет», – сообщили представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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