После гибели рабочего на предприятии в Миассе возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла на территории одного из цехов промышленного предприятия в Миассе еще в январе этого года.

По предварительным данным, 33-летний рабочий получил смертельную травму при разгрузке металлического лома из грузового автомобиля.

Однако уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбудили только через три месяца после ЧП.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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