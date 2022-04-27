Еще один южноуралец предстанет перед судом по делу о краже 8 тысяч тонн нефти

Перед судом предстанет житель Челябинской области из группировки, два года «доившей» нефтепровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу и краже, а также самовольном подключении к нефтепроводам.

Напомним, в 2016-2017 годах 14 южноуральцев похитили более 8 тысяч тонн нефти. Для этого они использовали незаконные врезки в магистральные нефтепроводы «Уфа-Петропавловск», Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Ущерб от действий подпольных «нефтяников» превысил 128 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 10 экспертиз (дактилоскопических, химических, биологических и других), допрошено более 50 свидетелей.

Большинство участников группировки уже выслушали приговор. Нынешний обвиняемый долгое время скрывался.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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