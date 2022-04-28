Драка за лес: на общественных слушаниях в Челябинске произошла потасовка

Скандалом закончились публичные слушания по строительству в городском лесу Челябинска спорткомплекса с крытым катком, проходившие сегодня, 28 апреля, в Доме архитектора.

Как уже сообщал «Новый День», инициатором обсуждений выступил УралГУФК, которому и будет принадлежать комплекс. При этом многие жители города категорически против строительства, так как оно запланировано на территории городского леса. К тому же в феврале нынешнего года суд фактически запретил любые подобные действия на земельном участке, на который претендует вуз.

В мэрии сначала с решением суда согласились и даже попытались поспорить с УралГУФКом. Правда, потом сдали назад и проект поддержали, заявив, что путаница с назначение различных участков началась еще в тот момент, когда формировались границы Челябинска, и статус многих участков был не ясен. «Это ключевая фраза, – комментируют позицию городских властей челябинцы. – Можно высказать предположение, что неясности со статусом участков закладываются изначально именно для целей последующей более удобной манипуляции в распоряжении этими участками».

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Так или иначе, но, чтобы хотя бы формально обосновать разрешение строительства на участке, где оно противоречит Лесному кодексу РФ и действующему генеральному плану, инициаторы проекта заявили в качестве предназначенных для застройки два соседних участка, запросив у мэрии разрешение расширить их границы (естественно, за счет леса). Вопрос пересмотра установленных границ участков и обсуждали сегодня.

Представил проект проректор УралГУФК Семен Михайлов, заверивший челябинцев, что спорткомплекс будет доступен всем жителям соседних микрорайонов, а планируемый к сносу лес назвал пустырем. Правда, чуть позднее он все-таки пообещал максимально сохранить деревья, растущие на якобы пустыре, и провести компенсационные высадки.

После выступления Михайлова микрофон оккупировали оппоненты строительства. Челябинцы попытались подробно обосновать, почему выступают против строительства. Очень быстро к микрофону выстроилась длинная очередь.

Решил высказаться и депутат Тракторозаводского райсовета Александр Павлюченко. Парламентарий хотел поддержать проект. Но вместо этого, как рассказала «Новому Дню» депутат Центрального райсовета Елена Вахтина, сначала начал высказывать претензии противникам стройки, потом быстро перешел к оскорблениям, а после и вовсе попытался отобрать микрофон у выступавшего в этот момент оппонента.

По словам Вахтиной, Павлюченко толкнул парня, и тот упал. Драку попытался разнять еще один горожанин, но депутат оцарапал ему руку. Видео, опубликованное в соцсетях представителями медиахолдинга «Гранада Пресс», запечатлело окончание инцидента. На нем толкают уже Александра Павлюченко, и он валится на стулья, вероятно, освободившиеся после начала потасовки.

Павлюченко уже заявил, что обратится в правоохранительные органы с требованием привлечь активистов к ответственности за причиненные ему побои.

Что касается обсуждаемого вопроса, его рассмотрение после драки закрыли. У горожан еще есть возможность высказать свою позицию в электронной форме. Может быть, мэр Челябинска Наталья Котова даже учтет мнения горожан, принимая окончательное решение. Хотя действующий формат публичных слушаний делает это совершенно не обязательным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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