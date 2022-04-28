В России экономят на продуктах, одежде и общепите

Каждый третиц житель России экономил в марте на продуктах и одежде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего в марте россияне экономили на продуктах и одежде. Об этом сообщает телеграм-канал со ссылкой на исследование Media Direction Group.

Так, по 39% участников опроса признались, что сократили свои траты на продукты и одежду. Еще 37% рассказали, что стали реже бывать в кафе и ресторанах, перейдя на домашнюю пищу.

На досуге экономят 28% россиян. Столько же сократили свою расходы на косметику, в том числе – на детские уходовые средства -26%.

На мебели и технике экономят 18-20% респондентов. Такое же число участников опроса признались, что стараются снизить свои траты на детское питание и игрушк.

При этом, по данным BrandScience, 84% россиян ожидают в 2022 году роста цен на товары и услуги для детей. Однако только 44% намерены уменьшить расходы на детей, 50% не представляют, как можно будет это сделать.

Интересно, что сегмент продаж бытовой техники в марте продолжало лихорадить. Напомним, с 28 февраля по 6 марта продажи выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении в марте – апреле спрос превысил прошлогодний на 23,8% (при росте цен на 28,2%).

Но к 3 апреля ажиотаж спал, и реальные продажи снизились на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и выручка упала на 21,1% на фоне замедления роста цен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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