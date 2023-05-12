Опрос: более 40% россиян экономят на всем

В текущем году 75% жителей России экономят на расходах. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплата.ру».

Согласно результатам исследования, 41% респондентов признались, что уменьшили траты на 5-10%, 27% участников опроса – на 10-20%, 10% – на 20-30%. Еще 7% опрошенных сократили расходы на 30% и более. А 15% опрошенных заявили, что не считали снижения трат.

При этом в целом количество экономящих россиян сократилось на 5% в сравнении с 2022 годом, отмечают авторы исследования, передает РИА «Новости».

Опрос также показал, что 13% россиян экономят на посещении заведений общепита, 12% – на отпускных поездках, 9% – на продуктах, еще столько же – на одежде и обуви. 8% граждан стали меньше тратить на услуги салонов красоты, 5% экономят на алкогольных напитках, 2% – на покупке мебели и 1% – на приобретении техники.

Почти каждый второй (41%) признался, что экономит на всем.

Основной причиной снижения расходов участники исследования назвали рост цен. Каждый пятый (24%) заявил, что старается больше копить, 23% говорят о нехватке средств, 12% испытывают проблемы с зарплатой, а у 2% не все хорошо с работой.

Опрос проводился с 24 апреля по 11 мая среди 2250 жителей России.

Москва, Наталья Петрова

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