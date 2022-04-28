«Металлург» не смог одолеть ЦСКА, потеряв преимущество в финале Кубка Гагарина

ЦСКА на домашнем льду одержал победу над магнитогорским «Металлургом» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», армейцы с первой минуты бросились в атаку. И на четвертой минуте встречи хозяева открыли счет.

Сергей Плотников успел к отскоку от борта и отдал пас Владиславу Каменеву. Тот резко сместился к центру и бросил в верхний угол. Василий Кошечкин не смог дотянуться – 1:0.

Уже на следующей минуте у «Металлурга» был шанс сравнять счет, но Брендан Лайпсик направил шайбу выше ворот. Не удалось гостям воспользоваться и численным преимуществом.

Зато армейцы не упустили возможность, когда магнитогорцы остались в меньшинстве. Сергей Плотников прошел по центру, перевел шайбу Михаилу Григоренко, и тот поразил ближний угол ворот «Магнитки» – 2:0, хозяева удваивают отрыв.

И хотя магнитогорцы больше времени владели шайбой и сделали больше бросков в створ ворот соперника, первый период закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Второй период оба клуба провели в достаточно жесткой манере. Четырежды команды оставались в меньшинстве: раз – магнитогорцы, и три раза – хозяева. Но гол болельщики увидели лишь один. На 40-й минуте матча Андрей Чибисов ворвался в зону армейцев и оказался один на один с их голкипером. Первый бросок Иван Федотов отразил, против второго был уже бессилен – 1:2, и «Металлург» сокращает отставание перед вторым перерывом.

Третий игровой отрезок начался с удаления у гостей: на 41-й минуте Джош Карри в борьбе врезался плечом в голову соперника, оставив «металлургов» в меньшинстве на 5 минут. Но магнитогорцы не дрогнули. Сразу после этого численное преимущество получили южноуральцы, но и они не смогли им воспользоваться.

Весь третий период обе команды продолжали атаковать. Но то шайба не шла в ворота, то прекрасно играли вратари. На 59-й минуте Василий Кошечкин покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Но и это не помогло «Магнитке» изменить счет на табло.

Итог – победа армейцев в домашнем матче на счетом 2:1, и команды сравнивают счет в финальной серии Кубка Гагарина – 3:3.

В субботу, 30 апреля, седьмая, решающая встреча пройдет в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»