В первой половине мая в России будут в 1,5 раза больше отдыхать, чем работать

Две первые рабочие недели мая в России будут короткими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первой половине наступающего месяца предстоит отработать всего 6 дней. Отдыхать жители страны, трудящиеся по стандартному 5-дневному графику будут в 1,5 раза дольше – 9 дней.

Согласно производственному календарю, выходными объявлены 1 – 3 мая (отмечаем Первомай), затем следуют рабочие среда, четверг и пятница, потом снова длинные праздники – с 7 по 10 мая включительно отмечаем День Победы, после идут еще 3 рабочих дня и обычные выходные (суббота и воскресенье) 14 и 15 мая.

В целом мае в текущем году будет всего 18 рабочих дней. Меньше было только в январе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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