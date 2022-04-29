На Таганае лесная сирень распустилась раньше срока

На Таганае зацвело красивое, но ядовитое растение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в парке распустилась лесная сирень – так иногда называют на Урале волчье лыко за его сходство с душистым кустарником

Есть и другие названия: волчник смертельный, волчий перец, волчий лаврик. И они более точно отражают опасный «характер» ядовитого растения.

Кстати, в этом году волчье лыко зацвело на 10 дней раньше среднемноголетнего срока. Хотя побить свой же рекорд ему не удалось – в 2016-м розовые цветки облепили ветки 21 апреля.

«Волчеягодник ядовит весь, от одного прикосновения на руках могут появиться пузыри (не зря говорят – кусается, как волк), но особенно опасны красные плоды, – предостерегают сотрудники учреждения. – Потому лучше обходить эту красоту стороной и не пытаться собрать букет. Впрочем, это не так-то просто: стебель только гнется, но не ломается».

А вот птицам от волчника никакого вреда нет. Наоборот, поедая ягоды, они содействуют рассеиванию семян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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