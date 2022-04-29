Коммунальщики не могут решить, кто должен ремонтировать теплосети в центре Челябинска

Челябинцы сидят без горячей воды, пока коммунальщики решают, кто будет ремонтировать теплосети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома по улице Знаменской, 16, в центре Челябинска отчаялись дождаться появления в своих кранах горячей воды. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам челябинцев, авария на тепловых сетях, подходящих к их дому, произошла еще зимой. Какое-то время горячая вода текла под фундамент здания. Потом коммунальщики, казалось бы, начали работы по устранению аварии. Но все их действия ограничились отключением воды и рытьем канавы.

«Возле дома были повреждены трубы с горячей водой, все разрыли, но ремонт не делают. Никак не могут решить, кто это должен делать, – пожаловались горожане. – Куда только жильцы ни звонили. Последний ответ на звонок просто убил: пока не будет распоряжения свыше, ремонтировать не будем. Помогите нам! Воды горячей нет и похоже не будет».

В доме очень много детей, и отсутствие горячей воды создает большие неудобства, говорят южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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