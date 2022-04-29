В Челябинске направили в суд дело о хищении средств дольщиков. Ущерб 183 миллиона рублей

Собственница строительной компании предстанет перед судом за хищение средств челябинских дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной бизнесвумен. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия предпринимательница, являясь единственным учредителем и директором ООО «Строительные технологии города», с ноября 2013 по июнь 2019 года привлекала средства дольщиков для строительства жилого дома ЖК «Оникс» в Челябинске. Но решила потратить эти деньги на строительство другого объекта.

Чтобы выполнить обязательства перед участниками долевого строительства ЖК «Оникс», женщина получила разрешение на строительство офисного здания и жилых домов в ЖК «Ривьера» и ЖК «Победа». Собрав с новых дольщиков средства, она направила их на строительство «Оникса». В итоге 32 южноуральца и несколько юридических лиц потеряли около 183 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, в рамках уголовного дела наложены аресты на движимое и недвижимое имущество бизнесвумен на сумму более 176 миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области и будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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