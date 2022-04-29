В Магнитогорске вынесли приговор начальнику ЖЭКа после падения снежных глыб на жителей дома

В Магнитогорске начальник ЖЭКа осуждена за ненадлежащую уборку крыш домов от сосулек и наледи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Установлено, что начальник ЖЭУ №16 ООО УК «Логист» ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по организации очистки и удалению снега, наледей и сосулек с кровли домов», – рассказали в надзорном ведомстве.

В результате 2 февраля 2021 года с кровли дома №38 по улице Октябрьской на проходившую мимо пенсионерку обрушилась ледяная глыба. На следующий день с крыши дома №52/1 по проспекту Ленина ледяной сугроб свалился на 10-летнего ребенка. Обоим магнитогорцам был причинен легкий вред здоровью.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики, отсутствие судимости, состояние здоровья подсудимой. Женщине на год ограничили свободу.

Также суд удовлетворил исковые требования пенсионерки о взыскании причиненного морального вреда в 20 тысяч рублей, в пользу законного представителя школьника взыскано около 19 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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