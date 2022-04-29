Педофил, насиловавший сирот в интернате под Челябинском, получил больше 20 лет колонии

Вынесен приговор по уголовному делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних воспитанников интерната в Красноармейском районе.

Как уже сообщал «Новый День», педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся в начале 2018 года: опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-13 лет. Бывшие воспитанники детдома независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем.

По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В ноябре 2019 года начался судебный процесс по уголовному делу. Наконец, Красноармейский районный суд признал 55-летнего южноуральца виновным в насильственных действиях сексуального характера.

«В суде установлено, что подсудимый в период с 2014 по 2017 год совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении 9 малолетних воспитанников дома-интерната, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. – Обвинительное заключение было утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации».

Суд приговорил извращенца к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Также суд взыскал с него 8 миллионов рублей в счет возмещения потерпевшим причиненного морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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