В России покупатели все чаще выбирают дискаунтеры

Магазины низких цен лидируют по приросту новых покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидерами среди офлайн-магазинов по росту объемов продаж в последние три месяца стали сети «Светофор» и Fix Price. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса», ссылаясь на данные NielsenIQ.

Так, в «Светофоре» 27% россиян стали совершать больше покупок, чем ранее, 51% сохранили прежний уровень, 20% стали покупать там реже и лишь 3% отказались от походов в магазины этой сети.

В магазинах сети Fix Price 18% россиян стали закупаться чаще. 59% покупателей сохранили прежние объемы, 21% – снизили число покупок и 2% перестали их посещать.

На третьем месте расположилась «Пятерочка». Здесь о росте покупок заявили 17% посетителей, 60% не заметили изменений. О снижении и отказе от покупок заявили, соответственно 21% и 2% опрошенных.

Лидером по числу покупателей, переставших приобретать товары повседневного спроса, стала сеть магазинов «Дикси» – 7%. Не исключено, что это связано со снижением торговых точек ритейлера (в настоящее время идет активный процесс смены вывесок после покупки сети «Магнитом»).

Замыкают десятку самые «дорогие» ритейлеры: «Ашан», «Перекресток» и «О'Кей». Рост покупок в них отметили лишь 10% респондентов.

«Как и следовало ожидать, за это время покупатели стали совершать больше покупок в сетях, которые позиционируют себя как магазины с низкими ценами, – отмечают авторы канала. – 73% людей в России стараются сократить расходы по сравнению с прошлым годом». Это логичная реакция в условиях экономической нестабильности, отмечают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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