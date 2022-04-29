На Южном Урале введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен на территории Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, с 30 апреля во всех муниципальных образованиях региона вводятся дополнительные противопожарные меры.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Документ предусматривает запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, в период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

«Это необходимая мера. На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветренную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Все наши службы уже находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба, увеличено количество патрульно-контрольных групп, в состав которых входят лесные инспектора, сотрудники полиции, МЧС и администраций, во всех муниципалитетах будет обеспечена координация сил и средств по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Но важно понимать, что основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор. Мы все видим ситуацию в соседних регионах», – заявил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона ликвидировано 84 лесных пожара на площади более 1 тысячи гектаров. В тушении было задействовано 1 тысяча 176 человек и 389 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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