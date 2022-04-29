В Челябинске почти на два месяца ограничат движение на оживленном перекрестке

Движение на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплосетей с 1 мая по 20 июня поэтапно будет перекрыто движение транспорта на пересечении улицы Горького и проспекта Победы.

1 этап: с 8 часов 1 мая по 20 часов 5 июня. Движение автотранспорта будет организовано следующим образом:

– по улице Горького по направлению к Комсомольской площади – только направо, движение прямо и налево закрыто;

– по улице Горького по направлению к улице Механической – только направо, движение прямо и налево закрыто;

– по проспекту Победы по направлению к Героев Танкограда – движение закрыто полностью;

– по проспекту Победы по направлению к Меридиану – без ограничений.

2 этап: с 20 часов 5 июня до 20 часов 20 июня. Движение автотранспорта будет организовано следующим образом:

– по улице Горького по направлению к Комсомольской площади – без ограничений;

– по улице Горького по направлению к улице Механической – направо закрыто, движение прямо и налево по левой полосе;

– по проспекту Победы по направлению к Героев Танкограда – направо, прямо и налево – по крайним левым полосам;

– по проспекту Победы по направлению к Меридиану – без ограничений.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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