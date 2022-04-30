Южноуральцам рассказали, куда пожаловаться на переполненные мусором контейнеры

В Челябинской области обещали усилить работу по вывозу мусора в майские праздники и сказали, куда жаловаться, если этого не произойдет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, во время длинных майских выходных могут вновь возникнуть проблемы с вывозом мусора.

Напомним, выходными в этом году объявлены дни с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. «Во время отдыха россиян коммунальные службы традиционно ведут усиленную работу. Это касается и предприятий, занятых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», – заверили чиновники.

Так, по информации регионального оператора ООО «ЦКС», в обслуживании контейнерных площадок в праздники будет задействовано более 500 сотрудников компаний-перевозчиков ТКО и Центра коммунального сервиса. На маршруты в трех кластерах (Челябинском, Магнитогорском и Карабашском), которые объединяют 31 муниципальное образование, выйдут порядка 250 мусоровозов. Отходы обещают вывозить в соответствии с графиком.

Однако представители ведомства признают: «Из-за объективно больших объемов образования ТКО в период отдыха южноуральцев, а также из-за субботников, могут возникать случаи переполнения мусорных баков».

О случаях переполнения контейнеров южноуральцы смогут сообщить, позвонив в колл-центр ЦКС. Звонки будут приниматься все дни с 8:00 до 20:00.

Телефон в Магнитогорском кластере: 8 (3519) 33-01-33.

Телефоны в Карабашском кластере:

Миасс: 8 (3513) 26-40-90;

Чебаркуль: 8 (3516) 86-30-00;

Златоуст: 8 (3513) 69-05-43.

Телефон в Челябинском кластере: 8 (351) 200-33-83.

Общий номер для всех кластеров: 8 (351) 200-33-83.

Передать информацию в Центр коммунального сервиса также можно по электронной почте info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте организации по ссылке www.cks174.ru/#feedback.

Челябинск, Виктор Елисеев

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