Кто хочет миллиард? В Челябинске объявили конкурсы на обслуживание дорог

Администрация Челябинска объявила аукционы на содержание и уборку муниципальных дорог. Всего заявлено 7 конкурсов – на обслуживание каждого района областного центра.

В каждом один лот, то есть все дороги района будет обслуживать один подрядчик. Конткраты с победителями будут заключаться на срок с 1 июля 2022 по 30 июня 2025 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего мэрия готова потратить на содержание дорог за указанный период около 7 млрд рублей, из них более 1 млд будет выделено в текущем году.

Самые большие суммы Центральному и Советскому районам – там подрядчики «освоят» за 3 года по миллиарду с лишним.

У участников закупки должен быть опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; либо опыт по капитальному ремонту автомобильной дороги; либо опыт по строительству или реконструкции автомобильной дороги.

Итоги аукционов станут известны 19 мая.

Напомним, сейчас большинство челябинских дорог обслуживает ООО «Строймеханизация», входящая в бизнес-империю семьи Вайнштейнов. За дороги Центрального и Советского районов отвечает компания «Стройтех», принадлежащая Виталию Попкову.

Оба подрядчика неоднократно подвергались критике. Например, в марте ОНФ потребовал разорвать с ними контракты, заявив, что компании «демонстрируют фактически беспомощность перед поставленной им задачей, поскольку едва справляются с гостевыми маршрутами. Периферия же, очевидно, ждет потепления и уповает на то, что гигантские объемы снега просто растают».

Критике постоянно подвергается и администрация Челябинска, которая ежегодно заключает контракты с одними и теми же компаниями, несмотря на многочисленные нарушения с их стороны.

Челябинск, Павел Зварзин

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