ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» уступил в решающем матче Кубка Гагарина ЦСКА на домашней арене -1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Магнитка» с самого начала встречи бросилась активно атаковать, но шайба упорно не шла в ворота армейцев. Зато гостям удача улыбнулась в середине первого периода.

На 9-й минуте Константин Окулов принял шайбу у борта, сместился в центр и отдал пас Павлу Каранаухову, который с разворота поразил ворота Василия Кошечкина – 1:0, ЦСКА открывает счет.

На этом гости решили не останавливаться. И уже на следующей минуте матча Андрей Светлаков в зоне «Металлурга» отнял шайбу у Андрея Чибисова и из угла площадки отдал ее Александру Попову, который с близкого расстояния расстрелял ворота хозяев – 2:0, армейцы удваивают разрыв. Для этого им понадобилось всего 57 секунд.

Удивительно, но при активном начале встречи хозяевами, к середине первого игрового отрезка они смогли произвести всего 2 броска в створ москвичей против 10 с их стороны. К концу первого периода это соотношение составило 14:5 в пользу ЦСКА. Счет же на табло не изменился.

Во втором игровом отрезке «металлурги» продолжили атаковать, но безуспешно. Шайба упорно не шла в ворота гостей. На 37-й минуте магнитогорцы в очередной раз потеряли шайбу, армейцы организовали быструю атаку, Михаил Григоренко прошел в зону хозяев, мягко скинул шайбу Константину Окулову, который буквально вколотил ее в ближний угол ворот Василия Кошечкина – 3:0, и шансы «Магнитки» на Кубок Гагарина тают на глазах.

Проблеск надежды появился на 40-й минуте матча, когда гости остались в меньшинстве. «Металлург» выиграл вбрасывание, Андрей Чибисов бросил шайбу вперед, и Филипп Майе отправил ее в дальний угол ворот москвичей – 1:3, хозяева сокращают отставание.

Надежда теплилась почти весь третий период. Но забить «металлурги» не могли. На 56-й минуте встречи Василий Кошечкин покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Этим и воспользовались армейцы. Владислав Каменев перехватил шайбу и отправил ее в пустые ворота хозяев – 4:1, ЦСКА побеждает в решающем матче. Кубок Гагарина достается москвичам. Армейцы одолели «Металлург» в семиматчевой серии со счетом 4:3 и во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина

Челябинск, Виктор Елисеев

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