В Челябинске срубят больше двух с половиной тысяч деревьев

В Челябинске начинаются масштабные рубки деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало сезона дорожных работ в столице Южного Урала ознаменуется масштабным валом деревьев: в мэрии согласовали рубку более 2,5 тысяч зеленых насаждений.

Снос деревьев и кустарников пройдет в рамках строительства новых дорог на северо-западе областного центра: по улице Академика Макеева на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова и по Комсомольскому проспекту между улицами Татищева и Академика Макеева.

В администрации города выдали разрешения на снос более 1 тысячи деревьев на улице Академика Макеева и более 1,5 тысяч зеленых насаждений на Комсомольском проспекте. Кроме того, 19 деревьев срубят на улице Молдавской. Чиновники заверили, что большая часть попадающих под снос насаждений представляют собой самосевную поросль и бурелом. Срубленные деревья обещают компенсировать в двойном размере.

Напомним, в апреле Челябинская городская дума внесла изменения в правила охраны и содержания зеленых насаждений на территории областного центра. Теперь муниципальные власти могут проводить компенсационные высадки не в месте сноса деревьев, а там, где сочтут нужным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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