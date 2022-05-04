Меньше 4% уральцев хотели бы отдохнуть в Челябинской области

Южный Урал не слишком привлекает туристов из соседних регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый третий уралец изменил отпускные планы после отмены авиасообщения с некоторыми странами. К такому выводу пришли по итогам опроса эксперты Службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Так, об изменении своих планов заявили 29% работников из УрФО. Чаще всего это высший менеджмент (53%), юристы (44%), а также ИТ-специалисты с маркетологами (по 39%).

Чаще всего летний отпуск ассоциируется с уральцев с пляжем. Такой вариант отдыха выбрали 58% опрошенных. 46% жителей Урала склонны к активному отдыху. Еще 36% респондентов были бы не против экскурсионного тура. 34% могут заинтересовать спа-туры и санаторно-курортный отдых. Каждый четвертый уралец (25%) не собирается никуда уезжать, планируя провести отпуск дома или на даче.

Среди всех регионов России наиболее подходящими для отпуска 25% опрошенных уральцев считают Краснодарский край. На втором месте с большим отставанием идет Республика Крым (12%), на третьем месте – Калининградская область (11%). 5,3% предпочли бы провести отпуск в Свердловской области (6 место). И лишь 3,9% – в Челябинской области (8 место). В 10-ку вошли еще два региона Урала: Тюменская и Курганская области занимают 9 место (их выбрали по 2,6%).

«Краснодарский край предпочитают высший менеджмент и специалисты продаж (по 30%), Алтайский край полюбился высшему менеджменту и юристам (по 13%), Крым – рекрутерам (15%), Калининградская область – юристам и бухгалтерам (по 9%), а Санкт-Петербург особенно ценят строители, бухгалтеры и маркетологи (по 7%)", – отметили организаторы опроса.

Что касается зарубежного отдыха, здесь лидирует Турция (33% уральцев предпочли бы этот вариант отдыха). Еще по 26% хотели бы отдохнуть в Таиланде или на Кипре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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