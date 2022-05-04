В Магнитогорске вынесли приговор директору цирка, избившему подчиненную

Директора магнитогорского цирка оштрафовали за избиение его заместителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья Правобережного района Магнитогорска признал 60-летнего директора городского цирка виновным в нанесении побоев своей подчиненной.

Инцидент произошел 18 августа 2021 года. Тогда женщина пришла в кабинет руководителя, чтобы тот подписал ее заявление на отпуск. Однако недавно вступивший в должность директор заявил подчиненной, что та должна уволиться.

Сотрудница, отработавшая 17 лет в должности замдиректора, была шокирована. Она попыталась объяснить новому начальнику, что до пенсии ей осталось несколько лет, к тому же, она воспитывает внука-инвалида. Но руководитель не желал ничего слышать. Не соглашалась с его требованиями и подчиненная, категорически отказавшись писать заявление об уходе по собственному желанию.

Как пишет «Верстов.Инфо», отказ настолько вывел мужчину из равновесия, что он ударил сотрудницу по лицу, отчего та упала и ударилась головой о подоконник.

Мировой судья признал магнитогорца виновным в нанесении побоев и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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