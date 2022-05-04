Челябинцам предложили оценить уровень цен и доступность товаров и услуг

Предпринимателей и жителей Челябинска приглашают принять участие в опросе о состоянии и развитии конкурентной среды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в регионе проводится ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на рынке товаров и услуг.
Исследование проводится в виде социологического опроса предпринимателей и потребителей, которым предлагают заполнить анкету. В ходе мониторинга представители бизнес-сообщества могут рассказать о наличии либо отсутствии административных барьеров и оценить уровень конкуренции в тех сферах, где они осуществляют свою деятельность, а также доступность финансовых услуг, оказываемых на территории Челябинской области, и удовлетворенность ими.
Рядовые челябинцы могут рассказать, насколько они удовлетворены качеством товаров и услуг и уровнем цен на товарных рынках региона, а также оценить доступность финансовых услуг для населения и их качество.
«Опрос анонимный и строго конфиденциальный, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде, – рассказали в пресс-службе мэрии. – По итогам исследования министерство экономического развития Челябинской области выберет наиболее проблемные рынки и разработает перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции в регионе».
На главной странице официального сайта Администрации города Челябинска размещен баннер с возможностью перехода для заполнения анкет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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