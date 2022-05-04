В Челябинске будут судить буровика, уронившего на коллегу трубу

В Челябинске перед судом предстанет работник буровой установки, смертельно покалечивший товарища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла нынешней зимой на строительной площадке у дома №125 по улице Университетская Набережная в Челябинске.

Управляя буровой установкой, буровик оставил обсадную трубу, предназначенную для забуривания, в вертикальном положении до начала следующей рабочей смены. На следующий день, утром 28 января 2022 года, не дождавшись задания от руководства, начал готовить установку к работе и, не убедившись в том, что рядом никого нет, привел ее в движение. Буровая толкнула стоявшую трубу, и та рухнула на 19-летнего строителя, оказавшегося поблизости от буровой установки.

От многочисленных травмы молодой человек умер на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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